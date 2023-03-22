В Череповце в общежитии на улице Вологодской произошел пожар

Фото: МЧС.

В Череповце горело общежитие. 21 марта в 17.56 в ЕДДС поступило сообщение, что в доме 29 по улице Вологодской возник пожар. Очаг возгорания находился в помещении общей кухни на пятом этаже пятиэтажки. Трое обитателей спаслись еще до прибытия пожарных.

В итоге сгорела деревянная тумба, кухня закопчена. Пострадавших нет.

На ликвидацию выезжали 5 машин и 12 человек личного состава. Предварительные причины - поджог или неосторожность с огнем неустановленных лиц, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.