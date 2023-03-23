Вологжанин зарезал молодого человека, попросившего соблюдать тишину

Мужчине, зарезавшего молодого человека, вологодским судом вынесен приговор. Его осудили по ч. 1 ст.105 УК РФ - убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Трагедия произошла вечером 30 августа 2022 года в Вологде. На улице Панкратова в подъезде многоквартирного дома пьяный 42-летний горожанин, будучи недовольным требованиями соседа прекратить нарушение тишины, ударил того ножом в шею и в грудь. Тяжело раненый 24-летний парень сумел выбежать на улицу. Однако выжить не смог: он скончался, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь.

Убийце назначено наказание - 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него подлежит взысканию в пользу родственников 1,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.