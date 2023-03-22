Губернатор назвал среднюю зарплату в Вологодской области

Средняя заработная плата в Вологодской области составляет 53 тысячи 289 рублей. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, сообщает портал Город Во. Зарплата растет быстрее инфляции - за минувший год она выросла на 15 процентов.

Сколько процентов работающих получают такую сумму и выше, он не уточнил.

Как ранее сообщалось, самые высокие зарплаты в регионе имеют IT-шники, металлурги и химики. А еще, вероятно, участники СВО.