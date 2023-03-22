Где фермерам взять средства на поддержку бизнеса в период низкого производства

Фото: предоставлено Центром гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства Вологодской области

Вологодской предпринимательнице и портнихе-вышивальщице Елене Сизяевой крестьянско-фермерское хозяйство, расположенное в Череповецком районе, досталось по наследству. Несмотря на неопытность и опасения, что ничего не получится, женщина все-таки решила не продавать семейный фермерский бизнес.

Учиться всему пришлось непосредственно на практике, вникать в каждый вопрос: заготовка кормов, выпас скота, организация работников — все это требовало каждодневного личного участия. На сегодня Елена руководит своим крестьянско-фермерским хозяйством уже девять лет. В ее стаде более 160 голов крупного рогатого скота, в год предприятие производит в среднем 466 тонн молока.

- Руководить фермерским хозяйством в нынешние времена непросто, - отметила фермер. - Но это мое дело, которое я люблю и знаю. Хорошо, когда есть возможность воспользоваться поддержкой. На закуп корма решила взять кредит. В банке рассказали, что можно воспользоваться программой поддержки и не предоставлять залог. Очень хорошо, что есть такая программа.

Закупка кормов — рутинная практика для сельскохозяйственных предприятий, где есть сезонность. Несмотря на то, что объемы производства молока в холодный сезон снижаются, кормить коров нужно. При заметном снижении доходов выкроить средства на закупку кормов — задача непростая. За помощью с ее решением фермер и обратилась в региональный Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства, который является частью Национальной гарантийной системы. Оператором механизма гарантий и поручительств выступает Корпорация МСП.

Гарантии и поручительства необходимы, когда не хватает залога по кредиту. Поручительства можно получить в банках-партнерах Корпорации или региональной гарантийной организации, которая есть в каждом регионе страны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По словам директора регионального Центра поддержки МСП Оксаны Башакевич, благодаря поручительству, в случае, когда у предпринимателей недостаточно своего залога, или оно полностью отсутствует, бизнес может взять кредиты, займы, заключить договоры лизинга или банковской гарантии.