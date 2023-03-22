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НовостиОбщество22 марта 2023 7:35

На Вологодчину пришло тепло

Теплая погода вовсе не отменяет гололеда на дорогах
Иван Чухнин
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На Вологодчине потеплело - южный ветер пригнал теплые воздушные массы. Температура поднимется о плюс семи градусов.

В Вологодской области температура продолжает подниматься. Тёплая погода сохранится на нескольких ближайших дней. Как сообщает региональный гидрометцентр, со среды по пятницу температура воздуха днем составит от плюс двух до плюс семи градусов Цельсия.

Облачно, с прояснениями, ветер – южный и юго-западный.

Ночью ожидается традиционное понижение температуры, она составит от нуля до минус двух градусов, местами до минус четырех. На дорогах, как следствие, гололёд.