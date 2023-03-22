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НовостиОбщество22 марта 2023 7:25

Череповчанина нашли мертвым в гараже

Причины устанавливает следствие
Иван Чухнин

Погибшего мужчину нашли в гараже Череповца. Следователи начали проверку.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, труп 49-летнего мужчины был обнаружен в одном из гаражей города металлургов вечером 20 марта. Его нашли родственники, отправившиеся на поиски - череповчанин долго не приходил домой.

«Прибывшие на место следователи совместно со специалистами МЧС зафиксировали следы копоти от использования самодельного нагревателя на основе газовой горелки», — сообщает пресс-служба. Кроме того, в гараже «имелись следы употребления спиртного".