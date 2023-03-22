Массовая драка произошла в Вологде у магазина

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали вологжан, устроивших ссору, переросшую в драку у входа в магазин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вызов росгвардейцы выезжали минувшей ночью. Вызов поступил из магазина на улице Возрождения.

"Прибыв к указанному адресу, сотрудники группы задержания обнаружили повреждения рольставней на входной двери магазина и лежащий возле двери мобильный телефон. Кроме того, внимание росгвардейцев привлекли шесть молодых людей, находившихся неподалеку от здания", - сообщает Росгвардия.

В ходе разбирательства было установлено, что между местными жителями 1987, 1985, 1996, 1999 и двумя вологжанами 2004 г.р. произошла ссора, которая затем переросла в драку. 36-летний мужчина пояснил, что его побили четверо молодых людей, во время потасовки из кармана его одежды выпал телефон. Кроме того в ходе драки вологжане случайно повредили рольставни дверей магазина. Сумма причиненного ущерба торговой точке устанавливается.

Росгвардейцы доставили всех участников драки в отдел полиции.