В Соколе протекает свежеотремонтированный дворец культуры

Фото из паблика "Сокольские сплетни" ВК

В Соколе местные жители жалуются на протечки в дворце културы, где не так давно был проведён капитальный ремонт. Тему в соцсетях поднял анонимный житель города в группе «Сокольские сплетни» ВКонтатке.

«Крыша течёт. Люди устали бегать с ведрами. Мы уже семь вёдер используем», — написал он, прикрепив к сообщению фотографию.

Администрация Сокольского округа ответила следующее: «Работы по капитальному ремонту кровли проведены строго в соответствии с проектно-сметной документацией и под контролем технического надзора. Протечка произошла в гарантийный период и будет устранена подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, как только позволят погодные условия».