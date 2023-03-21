В Вологде капитально отремонтируют теплосети и водопровод

Фото со страницы мэра

В Вологде в ближайшие два года собираются модернизировать сети водопровода, пролегающие вдоль Пошехонского шоссе, I микрорайона ПЗ, улиц Железнодорожная, Заречная, Казакова, Кубинская, Ленинградская и Ярославская, а также водопровод, идущий в посёлок Кувшиново через реку Вологду.

Реконструкции подвергнутся также несколько участков тепловой сети, принадлежащие компании «ТГК-2», котельной ВОМЗ, Западной котельной, котельным на Горького, 130а, и Карла Маркса, 70. Эти участки проложены по улицам Беляева, Дзержинского, Можайского, Пирогова, Судоремонтная, Текстильщиков и другим.

На капитальный ремонт средства выделят из федерального и регионального бюджетов в рамках «Программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2023-2027 годы».