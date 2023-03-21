В Вологде 22-28 апреля пройдет III Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди»

В Вологде на 22-28 апреля запланирован третий Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди». Форум стартует с экоквеста «Чистые игры», к которому смогут присоединиться все желающие.

«Ежегодно Экофорум становится площадкой для обсуждения важных ля всей страны и мирового сообщества тем в сфере экологии, а также для презентации крупных экопроектов областной столицы. Одним из важных событий в этом году станет официальный старт проекта „Карта жителя Вологды“ и подписание соглашения с НСПК „МИР“. Запланировано много мероприятий: конференции, обмен экологическими кейсами, лекции видных экспертов, экоквест, „Экопарки“ и многое другое. Я хочу подчеркнуть, что экофорум — это не только встреча экспертов и экология на научном уровне, но и конкретные практики, которые могут быть полезны каждому жителю города», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

23 апреля пройдет «ЭкоПарк», где жители смогут познакомиться с работой экологических волонтерских организаций и сдать вторсырье на переработку. Экоавтобус будет курсировать по разным районам города по графику и принимать у жителей материалы на переработку.

Официальное открытие запланировано на 24 апреля. Состоится Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов». Будет работать Кейс-платформа, где представят опыт развития парковых территорий, раздельного сбора мусора, продвижения экопривычек в молодежной среде, внедрения элементов «зеленой экономики» в работу предприятий.

Запланировано подведение итогов конкурса «Вологодский зеленый бизнес», конкурса городских грантов на экологические бизнес-проекты, посадка деревьев, книжные фримаркеты, фестиваль «зеленого» документального кино и многое другое.