Череповец приглашает молодых литераторов на областной семинар

В Череповце до 30 марта принимаются заявки на участие в областном семинаре для молодых авторов. Мероприятие состоится 15 апреля. Организатором выступает Совет молодых литераторов Союза писателей России, Литературно-краеведческий центр Н. М. Рубцова и Череповецкая городская библиотека им. В. В. Верещагина.

Подать заявку могут вологодские авторы до 40 лет, пишущие прозу и поэзию. На каждую секцию отберут 8-10 участников. Руководителем секции «Прозы» станет московский автор, секретарь Союза писателей России Андрей Тимофеев, «Поэзию» будут курировать члены Союза писателей России, поэты Павел Широглазов (Череповец) и Николай Дегтярев (Шексна).

В каждой секции будет сделан подробный разбор и анализ произведений участников семинара, два автора – поэт и прозаик – будут рекомендованы для участия во Всероссийском литературном фестивале имени Л. И. Ошанина «Солнечный круг», который состоится в конце мая в Рыбинске.

Вся информация о семинаре в официальной группе мероприятия vk.com/litseminarche.