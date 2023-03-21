Сиблингов череповчан-участников СВО освободят от платы за детсады

21 марта Череповецкая городская дума приняла решение освободить братьев и сестер череповчан-участников СВО от платы за детские сады. Сегодня с проектом решения выступила начальник управления образования мэрии Мария Барабанова. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Отмечается, что к депутатам поступало много просьб освободить от оплаты детского сада несовершеннолетних братьев и сестер участников спецоперации.

Теперь от оплаты освободят сиблингов и семьи, где отец ребенка погиб в СВО. Мера касается правоотношений, возникших с 1 октября 2022 года.