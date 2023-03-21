В Череповце 35 домам отремонтируют крышу

В Череповце в списке на капитальный ремонт 35 домов. На сэкономленные при разработке проектно-сметной документации деньги дополнительно отремонтируют еще 9 крыш. Об этом 21 марта сообщил и.о. директора фонда капремонта Олег Волохов. Все работы планируют завершить до 1 декабря. Общий объем средств на Череповец в 2023 году — 315 миллионов рублей.

Сотрудники фонда капремонта посетили дом №15 на Металлургов. Дом 1958 года. "Крыша была шиферная. Протечек было много, а вся ответственность и затраты на возмещение ущерба ложились на нас. Надеюсь, проблема теперь будет решена», — сказал директор управляющей компании «ЖК Квартал» Михаил Карпов. Капремонт тут закончат через месяц. Стоимость - 4 млн рублей.