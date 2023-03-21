Бойцы Росгвардии остановили горящий грузовик на вологодской трассе

В Вологодской области сотрудники Росгвардии остановили на трассе горящий автомобиль. Водитель ехал и не видел беды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Росгвардии ранним утром возвращались из командировки. В Шекснинском районе они обратили внимание на идущий впереди грузовой автомобиль Фредлайнер. Одно из колес его дымилось, но водитель продолжал движение по трассе. Росгвардейцы включили проблесковые маяки и остановили грузовой автомобиль, с помощью огнетушителя и подручных средств помогли дальнобойщику потушить огонь.

Водитель, мужчина 1979 г. р., пояснил, что не обратил внимание на дым, подумав, что это брызги из-под колес.