Два доставщика еды на велосипедах не смогли разъехаться на тротуаре Вологды

Стоп-кадр видео baza.net

В Вологде на тротуаре не смогли разъехаться два доставщика еды. Третий их коллега предусмотрительно выехал на проезжую часть и не попал в неприятную ситуацию.

Инцидент запечатлела камера наблюдения. Ролик получил немало комментариев. На видео явно видно, что лва велосипедиста ехали навстречу друг другу по тротуару. Но, видимо, оба забыли о правиле, что следует держаться правой стороны. В итоге произошло столкновение.

Как следует из информации Baza.net, ДТП произошло утром 18 марта на тротуаре улицы Герцена неподалёку от перекрёстка с улицей Левичева.