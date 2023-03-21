Водитель чуть не убил супругу на вологодской дороге, но они помирились

Женщина получила травму в дорожной аварии, виновником которой признали ее мужа

Сямженский районный суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Архангельской области. Авария произошла в конце августа 2022 года в Сямженском районе.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, супруги возвращалась в Архангельскую область на автомобиле.

Водитель был усталый, он нарушил правила дорожного движения и, как следствие, не справился с управлением. Автомашина вылетела с дороги, ударилась в стойку дорожного знака и врезалась в дерево.

Пассажир, супруга водителя, не была пристегнута ремнем безопасности. Она получила открытый перелом ноги. В итоге в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения.

Мужчина, как выяснилось, ухаживал за женой. проявлял заботу и внимание, а также принес ей извинения.

Пострадавшая заявила в суде, что претензий к мужу не имеет. В связи с примирением дело было прекращено.