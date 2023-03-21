Грязовецкого лесозаготовителя осудили и взыскали почти 3 миллиона рублей

Жителя Грязовецкого района осудили за незаконную заготовку леса. Ущерб от его действий оценен в почти три миллиона рублей. 36-летний местный житель признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Мужчина в период с 1 сентября 2019 года по 30 апреля 2021 был директором ООО «Вологодская деревня». Он предложил знакомому помочь в заготовке древесины, выделяемой гражданам для собственных нужд, на возмездной основе. Тот рассказал своей жене, которой принадлежит земельный участок, для строительства на котором могла быть выделена древесина. Жена оформила на имя подсудимого доверенность, с помощью которой тот подал заявления на выделение леса в Усть-Кубинский и Грязовецкий территориальные отделы. Впоследствии он заготовил лес и в том, и в другом лесничествах. Часть заготовленной древесины он отдал владелице участка, а часть оставил себе. Общая сумма ущерба от его действий составила 2 981 927 рублей.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал, суду показал, что лесозаготовкой занимается больше 7 лет. По просьбе знакомого он оказывал помощь в выделении древесины и последующей заготовке. Подал заявления от ее имени в Грязовецкое и Усть-Кубинское лесничества, чтобы повысить шансы положительного принятия решения. Умысла на заключение двух договоров от имени одного лица не имел, надеялся, что сотрудники лесничества отслеживают, реализовано ли право гражданина на выделение древесины, поскольку по другим гражданам ему приходили отказы в заключении договора», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. С него также взыскали сумму ущерба. Осуждённый пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений.