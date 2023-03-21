В Вытегре руководитель почтового подразделения заподозрен в хищении 19 тысяч рублей

В Вытегре начальник подразделения почтамта подозревается в хищении денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

35-летняя женщин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в октябре 2022 года женщина, занимая должность руководителя подразделения почтамта в Вытегре, приняла на работу своего знакомого. Он не работал и даже не приходил на работу. Между тем до расторжения с ним трудового договора, то есть до января 2023 года, ему была начислена заработная плата в сумме более 19 тысяч рублей. Их фигурантка обратила в свою пользу.

"Преступная деятельность была выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий сотрудников ОМВД России по Вытегорскому району. В настоящее время следствием проведены обыски в служебном помещении подозреваемой, допрашиваются свидетели, продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, предпринимаются меры для возмещения причиненного ущерба", - сообщает СУ СК РФ.