В Вологодской области судили водителя, бросившего умирать приятеля в лесу

Вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвинен в покушении на убийство.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года в Тарноге мужчины распивали спиртное в салоне легкового автомобиля. Внезапно водитель припомнил прежние обиды. В итоге он вывез собутыльника к лесу, в 12 км от райцентра, там высадил его и ударил неустановленным предметом по голове, сбив с ног.

Затем обвиняемый уехал, оставив неподвижно упавшего в малолюдном месте. Однако проезжавшие мимо люди заметили очнувшегося мужчину и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В результате насилия 34-летней пострадавший выжил, но ему причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С него подлежит взысканию в пользу потерпевшего 385 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает СУ СК РФ.