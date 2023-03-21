В Череповце стартовали военные сборы для десятиклассников

В Череповце началось проведение учебных сборов среди школьников по основам военной службы. Об этом сообщил портал Город Че. Еще в 2010 году был издан приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки, в котором говорится, что все юноши 10 классов обязаны проходить военные сборы. Оценка будет учитывается при выставлении итогов за школьный курс ОБЖ.

В Череповце прошло открытие сборов. Их пройдут порядка 600 учащихся. 20 марта в трех школах №№ 1,23 и 28 торжественно дан старт таким сборам. План занятий включает 35 учебных часов, уроки будут разделены на 5 дней. Это занятия по огневой, строевой, тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите,а также оказание первой медицинской помощи. Также предусмотрена экскурсия в воинскую часть и стрельбы в тире.