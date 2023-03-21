Ферма по разведению червей появилась под Вологдой. Необычное производство действует в деревне Семенково-2. Предприниматели разводят беспозвоночных, а они создают биогумус. Это органическое удобрение, которое нужно для улучшения качества почвы. Биогумус содержит комплекс питательных веществ, микроэлементов, ферментов, повышающих плодородие почвы. Удобрение необходимо при выращивании овощей, фруктов, ягод, цветов, садовых и комнатных растений. Компонент можно вносить в открытый грунт с ранней весны до поздней осени.

Для получения биогумуса черви перерабатывают отходы.Продукцию реализуют как в Вологодской области, так и в других регионах. Об этом пишет газета «Маяк»