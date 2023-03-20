Вологжанка лишила отца погибшего сына-военнослужащего права на получение выплат

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы: она просила лишить бывшего мужа права на получение дополнительных соцгарантий членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинской обязанности, в связи с гибелью сына. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Женщина заявила, что супруг не занимался ни воспитанием, ни содержанием сына, жил отдельно. В 2011 году мужчина даже выселил наследника из жилого помещения. Кроме того, биологический отец не принимал участие в похоронах сына, не проявил инициативу в благоустройстве могилы, однако незамедлительно после известия о гибели обратился в соответствующие организации за получением выплат.

Суд лишил вологжанина прав на получение данных соцгарантий, хотя ответчик не признал исковые требования и просил отказать в их удовлетворении.