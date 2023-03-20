На Вологодчине на проект "Народный бюджет" пришло 2,2 тысячи заявок от жителей

В Вологодской области в 2023 году получено оекордное число заявок на участие в проекте "Народный бюджет" - более 2,2 тыс. При этом на реализацию проекта в этом году выделили на 100 млн больше средств, чем в прошлом - всего 500 млн. Об этом заявил Олег Кувшинников.

"Мы запустили проект "Народный бюджет" в 2015 году, и он все эти годы эффективно реализуется, пользуясь большой популярностью у местных жителей, у неравнодушных вологжан, которые хотели бы развивать свои территории. Жители сами выбирают проекты благоустройства, направленные на улучшение качества жизни", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По итогам отобрано 1 373 проекта - на них будет выделена областная субсидия. За счет регионального бюджета финансируется до 70% стоимости проекта, остальные 30% - средства бизнеса и местного населения.

437 проектов направлены на благоустройство тротуаров, пешеходных мостов, озеленение территории, устройство площадок для бытовых отходов, 266 проектов - это строительство и ремонт детских и спортивных площадок, стадионов, мест массового отдыха людей, 232 проекта направлены на решение вопросов водоснабжения, ремонт колодцев и водопроводов. Остальные общественные инициативы направлены на ремонт домов культуры, приобретение оборудования, устройство уличного освещения, установку и ремонт памятников, ремонт теплотрасс, котельных.