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НовостиОбщество20 марта 2023 20:31

На Вологодчине за 4 года по субсидии приобретено 54 автолавки для торговли на селе

Жители шести муниципалитетов региона получили доступ к продуктам первой необходимости в 2023 году
Евдокия САХАРОВА
Фото: страница главы Вологодского округа Сергея Жестянникова в ВКонтакте

Фото: страница главы Вологодского округа Сергея Жестянникова в ВКонтакте

В Вологодской области на средства региональной субсидии начиная с 2019 года приобретено 54 автолавки. Об этом заявил 20 марта на оперативном совещании в Правительстве области замгубернатора Виталий Тушинов.

В этом году новые автолавки приобрели 6 муниципалитетов области.

«Работа по выделению субсидии бюджетам муниципальных образований на закупку автолавок ведется для обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов продуктами первой необходимости, - отметил Виталий Тушинов. - Поступают обращения от жителей о закрытии магазинов на селе, поэтому эти меры поддержки просто необходимы».

Бюджетам муниципальных образований выделяют субсидии на развитие мобильной торговли – компенсируют часть затрат на горюче-смазочные материалы.

В этом году органами местного самоуправления освоено 19,5 миллиона рублей. Во всех 26 муниципалитетах области организованна развозная торговля.