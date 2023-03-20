Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 марта 2023 20:24

Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодом

Несколько вологжан пострадали от действий аферистов по такой схеме
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области в 2023 году три человека пострадали от новой схемы мошенничества. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Жертва получает звонок якобы от сотрудника банка, который сообщает о подозрительных операциях по счету. Человеку настоятельно рекомендует обналичить свои сбережения и подойти к определенному банкомату. Затем аферисты просят сфотографировать QR-код с экрана банкомата и отправить им. После этого открывается купюроприемник, жертва вносит наличные, подтверждает операцию. Таким образом деньги уходят на сторонние счета.

Накануне 49-летняя вологжанка лишилась по такой схеме 354 тысячи рублей.