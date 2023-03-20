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НовостиОбщество20 марта 2023 20:16

В Череповце на Советском проспекте отреставрируют фасады трех объектов культурного наследия

Реконструкция Советского проспекта от Соборной горки до проспекта Победы ведется по проекту развития Череповца компании «Северсталь». Обновленный Советский откроют к Дню города.
Евдокия САХАРОВА

В Череповце исторический облик вернут домам № 15, 19 и 35а, которые являются объектами культурного наследия регионального значения. Об этом заявил мэр города Вадим Германов в соцсетях. Еще на Советском проспекте на 4 зданиях установят архитектурную подсветку: домах № 30а и 30 Б, 35а и 35 Б.

«Специалисты очистят красный кирпич на здании филармонии и покроют стены защитным составом. На домах № 15 и 19 восстановят штукатурку и декоративные элементы. Рабочая группа проекта выбрала подрядчика. Им станет компания „ТВС-М“ с опытом и соответствующими лицензиями. Проекты реставрации согласуют с комитетом по охране объектов культурного наследия области», — сообщил градоначальник.