В Череповце закрыли реку Шексну для пешеходов

В Череповце с 21 марта начнет действовать запред выходна на лед реки Шексны. Об этом сообщил директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

«Сегодня сделали контрольные замеры: в отдельных местах Шексны лед уже меньше пяти сантиметров. Выставляем предупреждающие аншлаги, оповестим рыбаков о запрете. На Ягорбе пока лед толстый, больше 20 сантиметров. Шексна промывается всю зиму, там есть гидросооружения, поэтому лед тает быстрее. Ягорба вскрывается, когда образуются талые воды», — пояснил Дмитрий.

Спасатели с сотрудниками полиции и ГИМС будут патрулировать Шексну и выписывать штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.