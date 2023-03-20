В Вологде проходимец разменял фальшивые купюры

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде две фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей обнаружили в продуктовом магазине и в отделении Центробанка России по Вологодской области. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Оперативники вычислили женщину, которая расплатилась сомнительной банкнотой. Вологжанка рассказала, что купюру попросил разменять незнакомец. Она купила на фальшивку продукты и отдала ему сдачу.

Правоохранители сумели вычислить подозреваемого, которым оказался житель Череповца. Мужчина заявил, что деньги нашел на улице Гагарина, но усомнился в их подлинности и решил сбыть их через незнакомых людей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи устанавливают причастность череповчанина к аналогичным преступлениям.