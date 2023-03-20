На Ципиной горе прошел шабаш

Фото со страницы Ципина гора ВКонтакте

В Кирилловском районе , в красивейшем месте прошел праздник. На Ципиной горе состоялся очередной массовый спуск в купальниках и веселых костюмах. Такое мероприятие стало традиционным и собирает немало любителей экстрима из Вологды, Череповца, окрестных районов и регионов. Вверх на подъемниках участники ехали в зимней одежде, а вниз уже - на лыжах и сноубордах и в пляжной. Как заверяют участники, было весело. Не обошлось без падений, но никто не обморозился, а некоторые даже загорели.

Из такой поездки большинство привезло ворох восторгов: «Спасибо огромное организаторам и участникам за сегодняшний потрясающий день! Всё было шикарно! Для меня это был первый раз, и вместо массового спуска получился индивидуальный кувырок, но я безмерно счастлива и заряжена позитивом!», «Бомбическое, как в принципе, и в прошлом году, мероприятие. Атмосферно! Так хочется обнять каждого причастного к такой движухе, просто огромные молодцы!».

“Отличный праздник!”, “Было очень здорово!”, «Спасибо организаторам!”, - рефреном звучат отзывы. Однако, праздник - праздником, а к судейству появились вопросы. Обиженные и недовольные - это тоже традиция. Вероятно, как и в любом состязании, кто-то остался без призов.

А те, кто не успел на массовый спуск, могут тренироваться к следующему: в Кирилловском районе еще лежит снег.