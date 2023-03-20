Карту жителя Вологды можно будет получить уже в апреле

В апреле в областном центре запустят проект «Карта жителя Вологды». Горожане смогут получить доступ к программам лояльности и накапливать баллы за участие в мероприятиях. Инициатором проекта выступила администрация Вологды при поддержке российской национальной платежной системы.

Как рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов, « Люди участвуют в городских проектах, список которых мы сейчас составляем, и получают за это на карту баллы. На специальном информационном ресурсе появится своего рода магазин поощрений и бонусов от партнеров проекта. Там будет четко указано, какую услугу можно бесплатно получить за то или иное количество баллов».

Одним из первых к бонусной программе подключился бассейн «Динамо». Он предоставит 200 бесплатных посещений. Их можно обменять на баллы, накопленные на мотивационной платформе «Карты жителя Вологды». В дальнейшем руководство бассейна планирует предоставить дополнительные льготы для держателей карты.

Карту жителя Вологды» может оформить через банки «ВТБ», «Совкомбанк», «Севергазбанк» или «Вологжанин». Также есть возможность подключить к проекту действующую карту «Мир» другого любого банка – через портал card.vologda-portal.ru (находится в разработке).

Выпуск и обслуживание – бесплатно для жителей областной столицы, сообщает пресс-служба администрации города.