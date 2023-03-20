Иномарка сбила в Шексне женщину

В Шексне иномарка сбила женщину, переходившую дорогу. Об этом сообщает газета "Звезда". На видео видно, как женщина озабочена переходом. А иномарка, не снижая скорости, не притормозив, не отвернув вправо, сбила ее. Женщина отлетела от удара несколько метров.

Как сообщает «Звезда», 46-летняя женщина в результате аварии получила серьёзные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб живота и, возможно, перелом костей таза. Её доставили в центральную районную больницу.

«Скорой долго не было. Она всё лежала на дороге до скорой», - сообщили в соцсетях комментаторы.

Кстати, за иномаркой двигалась машина ДПС. Возможно, именно полиция вызвала скорую.