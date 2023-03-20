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НовостиОбщество20 марта 2023 14:13

В Череповец поступают новые трамваи

Вагоны 1984 года уйдут в прошлое
Иван Чухнин

Череповец стал обладателем новых трамваев. О прибытии в город техники сообщил мэр Вадим Германов. По его словам, техника поступает из Санкт-Петербурга почти ежедневно. В ближайшем времени пройдет обкатка и оформление, затем вагоны начнут работать - перевозить людей.

Всего в Череповце станет 28 новых трамваев - именно столько нужно для обслуживания города. То есть вагоны модели 71-605 образца 1984 года в городе можно будет видеть крайне редко. Один из них решено сделать экскурсионным. Капитальный ремонт раритета завершится уже к лету.