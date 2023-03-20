Двое детей оказались на дрейфующей льдине в Шекснинском районе

Вечером 19 марта 2023 года на реке Шексна в Шекснинском районе Нифантовского сельского поселения двое детей (2014 и 2016 годов рождения) оказались на дрейфующей льдине. Об этом сообщает МЧС. К счастью, инцидент завершился без трагедии, дети не погибли.

Подробности будут добавлены.

ГИМС предупреждает: при выходе на лед соблюдайте правила безопасности, обходите опасные участки. Переходите водоем по специально оборудованным ледовым переправам, не оставляете детей без надзора!

Как сообщает газета "Звезда", спасателям уже пришлось выезжать на вызов. В воскресенье, 19 марта, в 17.10, бдительный прохожий просигналил, что на реке Шексне напротив Нифантова двое мальчишек. Это оказались дети 8 и 6 лет. С детьми провели беседу и отвели домой. Вероятно, провели беседу и с родителями.