В Вологодской области за два месяца выявлено 47 больных СПИДом

В Вологодской области за два месяца 2023 года выявлено 47 новых случаев СПИДа, в прошлом году эта цифра составила 65 случаев.

В том числе узнали о диагнозе 11 жителей Вологды. Об этом сообщает вологодский Центр СПИД. По сравнению с прошлым годом это в 2,6 раза ниже. Показатель заболеваемости составил 4,1 на 100 тысяч населения, снижение составило 27,1 %.

Как говорят врачи, в целом по области преобладал половой путь передачи вируса - 79,3 %. На долю наркотического пути передачи приходится по области 20,7 %, в Вологде — 25 %. В большинстве своем ВИЧ выявляли у мужчин и женщин старше 40 лет — 53 % от общего числа. На долю вологжан в возрасте от 31 года до 39 лет пришлось 32 %, от 18 до 30 лет — 15 %. Мужчин больше — 59 %.

В этом году скончались 16 ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе пятеро жителей города Вологды. Непосредственно от ВИЧ умерли четыре человека.

Напомним, что вовремя полученный диагноз может продлить и облегчить жить пациента с ВИЧ.

Как сообщает Центр по профилактике и борьбе со СПИДом на ул. Щетинина, 17а, анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно и по желанию анонимно. В этом году обследование прошли уже более 73 тысяч человек.

Чем раньше заболевание будет выявлено, тем больше шансов на долгую жизнь.