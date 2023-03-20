Самыми высокооплачиваемыми на Вологодчине оказались айтишники

Средние зарплаты у вологодских IT-шников составляют 82 000 рублей.

Такие данные приводят портал Город Во со ссылкой на РИА Рейтинг.

Специалисты IT-сферы стаи лидерами по заработным платам в регионе. "С таким уровнем заработной платы айтишников Вологодская область оказалась на 26 месте по уровню самых достойных зарплат среди всех регионов РФ", - пишет портал.

Примечательно, что вологодские IT-шники обогнали по уровню заработной платы даже металлургов с химиками, которые традиционного считались самыми высокооплачиваемыми работниками в регионе.

На первом месте по уровню достойных зарплат находится Москва: самую высокую заработную плату получают работники банковской сферы и финансов, в среднем она составляет 224 000 рублей. На втором месте оказались работники добывающей сферы Сахалинской области – 223 00 рублей. Замыкают тройку лидеров нефте- и газодобытчики из Ямало-Ненецкого автономного округа – 200 000 рублей.