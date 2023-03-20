В семье вологодского депутата-молодожена родилась дочь Мирослава

Александру Гордееву - за 60 лет. ВКонтакте.

У депутата- молодожена Александра Гордеева родилась дочь. О пополнении в семье сообщил он сам на странице ВКонтакте. И сделал это, несмотря на понимание ситуации: "Говорят, что "Счастье любит тишину." Он пишет: «...я сегодня не могу сдержать эмоций! Душа поёт от радости! Спасибо моей дорогой, любимой Катюше за бесценный подарок», — написал народный избранник. Девочка родилась 16 марта, ей дали имя Мирослава.

Напомним, что не так давно Александр Гордеев женился - фотографии появились в сети.

Известно, что у него есть сын-подросток.

Александр Васильевич Гордеев родился 29 апреля 1960 года в деревне Кротовская Тарногского района. Учился в Заборской средней школе и Архангельском индустриально-педагогическом техникуме, служил в рядах Военно-морского флота. В 1986 году окончил Вологодский политехнический институт. В 2004 году ему была предложена должность 1-го заместителя главы Вологодского муниципального района. Через год он был выбран главой района и занимал эту должность вплоть до 2016 года.