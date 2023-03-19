В память о погибших в годы Великой Отечественной на Вологодчине высадят тысячи деревьев

Фото: страница Олега Кувшинникова ВКонтакте, архив

В Вологодской области в 2023 году в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадят больше 760 тысяч деревьев.

Представители регионального правительства и губернатор Олег Кувшинников примет участие в международной акции «Сад памяти».

«Международная акция «Сад памяти» стала хорошей традицией для нашего региона. Вологодская область вместе со всей страной чтит память предков. Наш регион в четвертый раз принимает участие в мероприятии. В 2023 году акция пройдет и на новых территориях РФ, и для соотечественников за рубежом. Сроки проведения акции — с 18 марта по 22 июня. Память о героях прошлого и настоящего в эти непростые времена объединяет – прокомментировал глава региона в соцсетях.- Ежегодно к акции присоединяются тысячи человек: школьники, юнармейцы, кадеты волонтеры, сотрудники лесной отрасли, студенты. Вместе мы сохраняем память о наших воинах, которые защищали нашу землю в прошлом и оберегают ее в настоящем».

Посадка деревьев планируется и в подшефном Алчевске ЛНР.

Присоединиться к акции может любой желающий, информация доступна на официальном сайте садпамяти2023.рф. Кроме того, вологжане также записать, кому будет посвящено дерево, и получить электронный сертификат.