На Вологодчине на семена заготовили 46 тонн шишек

В Вологодской области за осень и зиму для выращивания елей и сосен собрали 46 тонн шишек. В Департаменте лесного комплекса региона сообщили, что на днях специалисты искали шишки для заготовки семян на плантации Вологодского селекцентра в районе станции Дикая. Шишки собирают с помощью приставных лестниц и подъёмника.

Заготовленный материал едет на шишкосушильный комплекс, расположенный на базе Вологодского селекционно-семеноводческого центра – филиала САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз».

«40 тонн шишек уже переработаны, выход семян составил 349 килограммов. Всего же за этот сезон специалисты прогнозируют заготовку 656 килограммов лесных семян», - отметили в Департаменте.

Эксперты заявили, что учитывая общий запас, Вологодчина обеспечена семенами на ближайшие 6 лет.