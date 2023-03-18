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НовостиПроисшествия18 марта 2023 20:53

В Вологде недееспособная женщина спаслась из огня

Вологжанка смогла выйти из квартиры, но отравилась угарным газом
Евдокия САХАРОВА

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде квартире дома № 118 на улице Горького в ночь на 18 марта произошел пожаре в квартире дома № 118 на улице Горького. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадавшая 43-летняя недееспособная женщина находилась дома одна, ее опекун - старшая сестра - отсутствовала. На кухне начался пожар, площадь составила 10 кв. м.

Женщине удалось самостоятельно выйти на улицу до прибытия пожарных, госпитализация ей не потребовалась, хотя она отравилась угарным газом.

Предварительной причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнём со стороны пострадавшей.