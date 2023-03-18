В Белозерске 21-22 марта пройдет день Бессмертного полка

Фото: cultinfo.ru

В Белозерске на 21 и 22 марта намечено мероприятие «День Бессмертного полка: парень из нашего города». Акция ежегодно проводится Межрегиональной общественной организацией «Бессмертный полк Победы». Об этом сообщил портал культуры в Вологодской области.

«Можно сказать, что эстафету проведения акции Белозерск принял у Санкт-Петербурга, где патриотические мероприятия под знаком «Бессмертного полка» прошли 23 декабря», - отметила Анна Разумовская, замглавы Белозерского округа.

В акции примут участие школьники, студенты и все желающие. В качестве почетных гостей ожидаются ветераны и дети войны. Пройдёт целый цикл различных встреч и событий. Выставка «И будет месяц май», посвященную 80-летию победы в Сталинградской битве, передвижная экспозиция ВОУНБ «Порохом пропахнувшие строки», кинолекторий «Оштинский рубеж».

Патриотическая программа завершится торжественным мероприятием «День Бессмертного полка: парень из нашего города» в Доме культуры.