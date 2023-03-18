Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 марта 2023 20:22

В Белозерске 21-22 марта пройдет день Бессмертного полка

Подобная акция прошла в Санкт-Петербурге в декабре
Евдокия САХАРОВА

Фото: cultinfo.ru

В Белозерске на 21 и 22 марта намечено мероприятие «День Бессмертного полка: парень из нашего города». Акция ежегодно проводится Межрегиональной общественной организацией «Бессмертный полк Победы». Об этом сообщил портал культуры в Вологодской области.

«Можно сказать, что эстафету проведения акции Белозерск принял у Санкт-Петербурга, где патриотические мероприятия под знаком «Бессмертного полка» прошли 23 декабря», - отметила Анна Разумовская, замглавы Белозерского округа.

В акции примут участие школьники, студенты и все желающие. В качестве почетных гостей ожидаются ветераны и дети войны. Пройдёт целый цикл различных встреч и событий. Выставка «И будет месяц май», посвященную 80-летию победы в Сталинградской битве, передвижная экспозиция ВОУНБ «Порохом пропахнувшие строки», кинолекторий «Оштинский рубеж».

Патриотическая программа завершится торжественным мероприятием «День Бессмертного полка: парень из нашего города» в Доме культуры.