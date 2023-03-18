В Вологодской области в 6 школ искусств закупят музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы

На Вологодчине в этом году пройдет обновление оборудования в детских школах искусств. В рамках нацпроекта «Культура» на эти цели выделено 28,3 млн рублей.

«В Вологодской области более 20 тысяч детей обучаются в организациях дополнительного образования по программам в сфере культуры. И ежегодно всё больше детей приходят в наши школы искусств. Благодаря национальному проекту "Культура" в регионе с 2019 года уже обновлены парк музыкальных инструментов, оборудование и учебные пособия в девяти образовательных организациях сферы культуры на общую сумму порядка 50 миллионов рублей», — рассказала заместитель Губернатора Лариса Каманина.

Новые инструменты поступят в Федотовскую детскую школу искусств в Вологодском округе, Тарногскую детскую школу искусств, Вытегорскую школу искусств, Кичменгско-Городецкую детскую школу искусств, Бабаевскую школу искусств, ДМШ № 1.