В Череповце открылись XI Всероссийские зимние сельские игры

В Череповце впервые в спорткомплексе «Юбилейный» 17 марта состоялось открытие XI Всероссийских зимних сельских игр. Спортсмены будут соревноваться в семи дисциплинах: лыжных гонках, полиатлоне, шашках и шахматах, комбинированной эстафете, троеборье дояров и механизаторов.

Президент прислал участникам соревнований приветствие, а на открытии присутствовали депутаты Госдумы и сотрудники Минспорта.

«У Вологодской области большой опыт в развитии спорта, в том числе сельского. Регионы ежегодно борются за право провести летние или зимние игры. Череповец заслуженно победил. Пока сельские жители обделены вниманием. Теперь за ними во всероссийском календаре спортмероприятий закреплены сельские игры. Для участников это еще и возможность ознакомиться с гостеприимной Вологодчиной», — уверена депутат Госдумы Юлия Оглоблина.

Соревнования проходят на пяти площадках: на Лыжном стадионе, стадионе «Металлург», в ФОКе, в шахматном клубе и у Ледового дворца. 18 марта у Ледового дворца прошли состязания трактористов, а на стадионе «Металлург» — эстафета для спортивных семей.

Талисманом сельских игр в Череповце стал лось Селиван. Награждение пройдет 19 марта во Дворце металлургов.

Напомниим, что в СССР совхозные спартакиады проводились с 1930-х годов. Игры возродили в 2003 году.