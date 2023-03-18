Детей в Вологде в школьных столовых кормят шаурмой

В Вологде в меню кольных столовых включат шаурму. Центр социального питания совместно с Советом детских директоров школ с учениками обсуждают работу школьных столовых и формирование меню.

В Совет входит более 30 школьников.

Зимой по инициативе Совета было проведено социологическое исследование качества школьного питания. Его прошли 2500 школьников. По итогам был сформирован список блюд, которые школьники хотели бы видеть в меню. Лидерами стали шаурма, блины и салат «Цезарь». В итоге эти блюда появятся в школьных столовых.

Правда, пришлось поколдовать. Технологические карты блюд подработали, сделав их соответствующими СанПиНам. Шаурму будут готовить без майонеза: вместо него в состав соуса включили томатную пасту, сметану и чеснок.

Уже сейчас шаурма в новом формате появилась в меню многих городских школ. Салат «Цезарь» также стал чаще появляться в школьных столовых. Об этом рассказала директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.

Также Центр социального питания проводит в школьных столовых тематические недели. С 13 по 17 марта проходила Неделя блюд из творога, а ранее проведены Неделя овощных салатов с фетаксой, Неделя блюд из кабачка, Неделя блюд из курицы, Неделя грузинской кухни, Неделя домашней выпечки и Неделя итальянской кухни. Школьники попробовали суп-пюре из шампиньонов, суп «Министроне» с беконом, лазанью с горбушей, мандариновую панна-котту, булочки «Синнабон», творожную запеканку с тыквой и многое другое.