В Череповце стали известны улицы, которым грозит ремонт

В Череповце ремонт дорог начнется полутокилиметрового участка магистрали на путепроводе у мясокомбината. Подробности сообщили в департаменте ЖКХ. На участке сменят асфальт, частично отремонтируют тротуары, заменят бордюры. Первой по протяженностью ремонта стала улица Беляева, там протяженность участка превышает 1,6 километра. Над путепроводом будут работать один месяц. Необходимо отремонтировать все 11 деформационных швов.

Мэр Вадим Германов рассказал, какие 8 улиц в этом году будут капитально отремонтированы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

«В списке Набережная с развязкой Ягорбского моста, проспект Победы в районе железнодорожного виадука, путепроводная развязка над железнодорожным вокзалом. Здесь будет не просто замена асфальта, но и ремонт деформационных швов. Отремонтируем улицу Беляева, заменим покрытие на участке Судостроительной от Красной в сторону порта, Ленина (от Набережной до Советского) и Сталеваров (от Металлургов до Ленина). Впервые за много лет новый асфальт появится на Добролюбова», — отметил градоначальник.