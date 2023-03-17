В Вологде опубликовали карту опасных мест выхода на лед

Фото: администрация города Вологды

В областной столице температура воздуха колеблется около нуля - лед на реке Вологде в связи с потеплением становится непрочным. Во многих районах поверхность уже не выдерживает вес человека.

Специалисты Центра гражданской защиты города Вологды осмотрели реку с квадрокоптера и составили карту опасных участков. Напомним, запрет выхода на лед действует с 15 марта.

"Сейчас происходит активное таяние льда, он становится рыхлым, между слоями наблюдается вода. Ледовый покров уже не может выдержать вес человека. Открытые участки воды сейчас образовались на реке в Центральной части города и у микрорайона Прибрежный, в Лукьяново, Михальцево, Прилуках, Затоне и вблизи улицы Речная. Именно эти участки и нанесены на карту опасных мест, актуальную на данный момент. Карта будет актуализироваться еженедельно", – сообщил Олег Пономарев, начальник Центра гражданской защиты населения города Вологды.

На берегах реки и у городских прудов установлены предупредительные аншлаги. Нарушителям запрета грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

Родителей просят следить за детьми. А в случае появления ребенка в опасной близости от рек и прудов можно сообщить об этом по телефону 112.