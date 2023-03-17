Под Череповцом бандитская пара украла 200 тысяч рублей у старика

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком округе вынесли приговор двум ворам: 45-летнему мужчине и 53-летней женщине. Преступная пара украла 200 тысяч рублей у пенсионера с дачи. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Дочь потерпевшего сообщила правоохранителям о пропаже сбережений в Нелазском сельском поселении. Женщина пояснила, что деньги предназначались на ремонт дачи и были переданы отцу, т.к. он там временно жил.

Оперативникам удалось установить личности проходимцев. Преступнки признались, что случайно узнали о крупной сумме наличных у одного из дачников. Они продавали пенсионеру ягоды и заметили конверт с банкнотами в кармане его жилета. Злоумышленница незаметно зашла в дом, пока ее приятель отвлекал хозяина, забрала жилетку с деньгами и скрылась.

Часть денег они успели прокутить в Череповце, остальное изъяли полицейские. Мужчина получил 2 гола лишения свободы условно, а сообщница 1,5 года лишения свободы условно.