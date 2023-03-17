Предпоследний этап ремонта кубенского водовода подходит к концу

Строители готовятся к сдаче третьего этапа капитального ремонта кубенского водовода, который осуществлялся в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021–2025 годы». На этом этапе предстояло отремонтировать 1700 метров объекта.

«На сегодняшний день осталось проложить методом прокола участок трубопровода под обходом города длиной 67 метров, а также установить два колодца. Готовность работ по третьему этапу составляет 95%. Мы планируем их завершить до конца марта», — рассказал директор по строительству ООО «Иммидстрой» Андрей Баранов.

Остается завершающий, четвертый этап, предусматривающий замену почти 1300 метров труб. Он стартует в сентябре.

Напомним, Кубенское озеро является для Вологды резервным источником водоснабжения, когда наступают периоды ухудшения качества воды.

На работы третьего и четвертого этапов обновления водовода из федерального и областного бюджетов выделено 302 млн рублей.