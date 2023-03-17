В индустриальном парке Череповца появятся четыре новых производства

В Череповце на Серевном шоссе появится цех по изготовлению изделий для машиностроения, завод по производству электрических шкафов, второй цех по производству умных котлов, еще одно предприятие будет выпускать трубы и пиломатериалы для мебели.

На данный момент в индустриальном парке уже работает три завода на 1226 человек. Объем инвестиций превысил 4 млрд рублей. На территории в 54,4 гектара есть все сети, газораспределительный пункт, электроподстанция, железнодорожная ветка. На новых производствах ожидается еще около 300 рабочих мест.

«Мы плотно работаем с работодателями, которые со школами и колледжами готовят кадры по программе „Профессионалитет“», — пояснила директор Агентства городского развития Оксана Андреева.