Вологжане возвращаются на родину с зоны СВО в отпуска

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Спецпредставитель губернатора Вологодской области по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов рассказал в прямом эфире «Объясняем.рф» 17 марта, что мобилизованные вологжане начинают возвращаться на малую родину в свои первые отпуска.

«Все мобилизованные приравнены по правам к контрактникам, в том числе и на отпуск. Порядок предоставления отпуска, сроки и очередность определяется командованием воинских частей, где служат ребята, и зависит от боевой обстановки на месте. То есть, командир выстраивает график, и военнослужащие по очереди убывают в отпуск. Можно сказать, что процесс пошел: участники СВО уезжают в отпуска по всей стране, в том числе и жители Вологодской области. Мы видим, что первые массовые отпускники прибыли на Вологодчину, а кто-то уже отбыл свой отпуск и вернулся на службу, – рассказал Александр Ершов. – Если что-то непонятно, все вопросы нужно решать с командированием. Если устно не удалось договориться, то следует подать рапорт. Если и это не помогло, то обращаться в Военную прокуратуру».

21 февраля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил организовать отпуска бойцам раз в полгода на 14 дней, причем без учета времени на дорогу.