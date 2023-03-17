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НовостиСпорт17 марта 2023 19:49

Рысенок Сева нашел новую работу

Череповчанин, игравший маскота в течение 10 лет, ушел на заслуженный отдых
Евдокия САХАРОВА
Фото: ХК "Северсталь

Фото: ХК "Северсталь

В Череповце игравший рысенка Севу Андрей Григорьев покинул хоккейный клуб. Пора двигаться дальше. Андрей сообщил новость в личном блоге.

Череповчанин стал маскотом еще школьником. Это была веселая подработка, которая переросла в нечто большее.

«Быть талисманом команды — тяжелый труд, все мои коллеги это подтвердят. Все свои жизненные проблемы ты должен откинуть на задний план. Болельщики ждут от тебя только позитива. Я встретил много интересных и хороших людей. Хочу поблагодарить болельщиков за эмоции и поддержку, хоккейный клуб „Северсталь“ — за доверие и возможность дарить позитив и хорошее настроение. Для меня настал тот момент, когда необходимо двигаться дальше и нет возможности совмещать хоккей и намеченные планы и цели», — пояснил Андрей Григорьев.

Пока замену Андрею не нашли.